Gioia scudetto, Acerbi dedica un post alla moglie: "Accanto anche nei momenti più duri" | FOTO

Francesco Acerbi è riapparso sui social in queste ore per festeggiare la gioia dello scudetto interista.

Scudetto Inter, Acerbi e la dedica alla moglie

Tra i vari post Instagram, il difensore coinvolto nel caso Juan Jesus ne ha dedicato uno alla moglie: "E'  anche merito tuo per essermi sempre stata al mio fianco anche nei momenti più duri. Ti amo per questo e perché sei unica nel tuo genere sia nei tuoi modi a volte duri sia quando sei dolce. Sei speciale", ha scritto l'atleta. La donna, dopo il verdetto del giudice sportivo che ha scagionato a sorpresa il difensore nerazzurro, fece discutere per lo sfogo che iniziava con "Ora sciacquatevi la bocca".Â