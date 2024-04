Rimpianto Napoli: al posto di Lindstrom poteva arrivare la rivelazione della Serie A

Stagione horror per il Napoli nell'immediato post scudetto. Un record storico negativo e senza precedenti simili in Italia. Non era certo un dovere ripetersi, ma lo era di sicuro onorare e difendere quel tricolore portato sul petto. E invece no: è stato anzi infangato con questa annata indecorosa. Così dopo un'attesa lunga 33 anni sono stati necessari appena tre mesi per vederlo scucito via. Perché a dicembre era già chiara la piega che avrebbe preso la stagione del Napoli: certo non da 8° posto, ma comunque cupa e da far finire quanto prima con una vetta allora già distante.

Delusione Lindstrom: l'acquisto più caro non ripaga

Una delusione totale sotto molteplici aspetti. Sul piano collettivo per quanto riguarda l'intero organico, nei singoli per quanto concrne alcuni giocatori chiave che non si sono riconfermati sugli stessi livelli visti con Luciano Spalletti e acquisti che sono andati completamente a vuoto. Come Natan per esempio. O come soprattutto Jesper Lindstrom per certi aspetti considerando che è stato il rinforzo più costoso della sessione estiva: 25 milioni di euro. Preso dopo la partenza di Hirving Lozano, il danese non ha mai trovato una posizione in campo e non ha mai convinto nessun allenatore pur essendone passati ben tre.

Calciomercato Napoli, poteva arrivare Gundmdusson

Giungono non pochi rimpianti se si considera che in estate, esattamente il 27 agosto scorso, giungeva notizia da Sky dell'interesse del Napoli per Albert Gundmdusson. Il club valutava un blitz in extremis proprio per sostituire il messicano. Pur essendo una pista complicata come specificato allora dalla stessa emittente, chissà come sarebbe andata se il Napoli alla fine avesse messo sul piatto un bel po' di soldi da convincere il Genoa. Specialmente considerando che si è poi è poi affermato come la rivelazione della Serie A con ben 14 reti a segno.

Di certo non avrebbe cambiato da solo la stagione del Napoli, ma avrebbe portato una ventata di freschezza anche mentale e un plus tecnico comunque utile anche in fase di finalizzazione. Invece ha fatto le fortune del Grifone e le farà ancora quest'estate, quando sarà venduto a peso d'oro.