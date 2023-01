Ultime notizie. Bruttissimo infortunio per David Ospina. L'ex portiere del Napoli, attualmente all'Al-Nassr, si è scontrato con un avversario riportando la frattura del gomito.

Infortunio Ospina

Il colombiano è stato soccorso dalla barella, immobilizzato ed accompagnato in ospedale per gli esami. Nelle ore successive al match l'Al-Nassr ha fatto chiarezza sulla situazione, comunicando l'esito degli esami: frattura al gomito. Ospina dovrà stare fuori per circa sei settimane, come reso noto dal club saudita.