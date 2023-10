Il Mattino - Anguissa stringe i denti e accelera i tempi di recupero: ecco quando può tornare

Ultime notizie SSC Napoli - Buone notizie, quelle che arrivano da Castel Volturno perché sulla via del recupero c'è Zambo Anguissa: nella rifinitura di Union Berlino-Napoli l'avevamo visto lavorare a parte con Demme. Ieri, alla ripresa degli allenamenti, s'è rivisto in gruppo. E il centrocampista azzurro ha messo nel mirino quel Napoli-Milan, in programma domenica sera ore 20:45.

Lo scrive l'edizione oggi in edicola de Il Mattino di Napoli:

"Intanto, Anguissa invece - stesso infortunio di Osi - sta stringendo i denti e accelerando i tempi di recupero e ha messo nel mirino proprio la sfida con il Milan".