CorSport - Con la rimonta al Parma all'andata nacque il Napoli di conte: al Tardini onda azzurra di tifosi

Napoli - Ieri, per gradire, è arrivata anche l’ufficializzazione dell’apertura della trasferta a tutti i tifosi che saranno fortunati e bravi ad aggiudicarsi uno dei biglietti a disposizione del settore Ospiti del Tardini: 3.500 i biglietti sul tavolo, nessuna restrizione applicata da Osservatorio e Casms ai residenti campani. Tanti napoletani vivono in zona, ma attenzione: il resto dei tagliandi dello stadio potranno essere acquistati soltanto dai residenti a Parma e provincia, muniti di tessera del tifoso del club gialloblù. Insomma, la classica onda azzurra in Emilia sarà giocoforza più contenuta ma è ragionevole pensare che piomberanno oltre cinquemila persone a spingere il Napoli verso un sogno. Una chimera, una follia nove mesi fa: il 31 agosto 2024 nessuno avrebbe scommesso un soldo bucato su quella squadra che fu capace di ribaltare il Parma soltanto a tempo scaduto, in dieci per l’espulsione del portiere e con un difensore in porta. Già: e invece, quella notte nacque il Napoli di Conte.