Idris è morto: addio al celebre tifoso Juve apprezzato anche a Napoli

Calciomercato Napoli - Spiacevole lutto in queste ore nella città di Napoli: è morto Idris Sanneh, giornalista tifoso della Juventus spesso ospite nei salottini televisivi napoletani. Il 72enne gambiano naturalizzato italiano ci ha lasciato nella giornata di oggi, 4 agosto 2023, di venerdì, suo giorno preferito accompagnato da moglie e figlie. A dare l'annuncio è direttamente la famiglia.

E' morto Idris Sanneh, giornalista juventino stimato a Napoli

Una notizia che sconvolge i napoletani che lo hanno sempre apprezzato particolarmente nonostante i colori bianconeri di cui era grande appassionato. Malgrado l'ammirazione per la Vecchia Signora, però, si è sempre contraddistinto per equilibrio e in generale per amore per la città di Napoli e i napoletani. Nelle prossime ore ci saranno aggiornamenti su giorno, orario e luogo dell'ultimo saluto a cui potranno prendere parte anche persone non della famiglia.

Dalla redazione di CalcioNapoli24.it vanno le più sentite condoglianze ad amici e parenti.