Espanyol-Atletico 2-1, esordio da incubo per Raspadori: entra e subisce la rimonta! I tifosi incolpano lui

Esordio per Giacomo Raspadori con la maglia dell'Atletico Madrid! L'ex attaccante del Napoli subito in campo alla prima di campionato: il suo ingresso al minuto 72', sul risultato di 0-1, al posto di Thiago Almada.

Pochi minuti dopo l'ingresso in campo di Raspadori, però, l'Atletico Madrid ha subito gol e l'Espanyol ha pareggiato il risultato con il gol di Miguel Rubio. Un esordio da incubo per Raspadori, colpevole - proprio lui - di essersi perso Miguel Rubio in marcatura.

Poco dopo è arrivato anche il 2-1 dell'Espanyol. Un esordio da incubo per Giacomo Raspadori, sui social i tifosi incolpano lui per il gol subito.