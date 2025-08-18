Espanyol-Atletico 2-1, esordio da incubo per Raspadori: entra e subisce la rimonta! I tifosi incolpano lui

Notizie  
Espanyol-Atletico 2-1, esordio da incubo per Raspadori: entra e subisce la rimonta! I tifosi incolpano lui

Esordio per Giacomo Raspadori con la maglia dell'Atletico Madrid! L'ex attaccante del Napoli subito in campo alla prima di campionato: il suo ingresso al minuto 72', sul risultato di 0-1, al posto di Thiago Almada.

Pochi minuti dopo l'ingresso in campo di Raspadori, però, l'Atletico Madrid ha subito gol e l'Espanyol ha pareggiato il risultato con il gol di Miguel Rubio. Un esordio da incubo per Raspadori, colpevole - proprio lui - di essersi perso Miguel Rubio in marcatura.

Poco dopo è arrivato anche il 2-1 dell'Espanyol. Un esordio da incubo per Giacomo Raspadori, sui social i tifosi incolpano lui per il gol subito.

CalcioNapoli24.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google, se vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime notizie seguici su Google News
Ultimissime Notizie
ALTRE NOTIZIE »
Notizie Calcio Napoli
I più letti
Classifica
  • #

    Squadra

    PT
    G
    V
    N
    P

  • logo NapoliNapoliCL

    0

    0
    0
    0
    0

  • logo InterInterCL

    0

    0
    0
    0
    0

  • logo AtalantaAtalantaCL

    0

    0
    0
    0
    0

  • logo JuventusJuventusCL

    0

    0
    0
    0
    0

  • logo RomaRomaEL

    0

    0
    0
    0
    0

  • logo FiorentinaFiorentinaECL

    0

    0
    0
    0
    0

  • logo LazioLazio

    0

    0
    0
    0
    0

  • logo MilanMilan

    0

    0
    0
    0
    0

  • logo BolognaBologna

    0

    0
    0
    0
    0
  • 10º

    logo ComoComo

    0

    0
    0
    0
    0
  • 11º

    logo TorinoTorino

    0

    0
    0
    0
    0
  • 12º

    logo UdineseUdinese

    0

    0
    0
    0
    0
  • 13º

    logo CremoneseCremonese

    0

    0
    0
    0
    0
  • 14º

    logo VeronaVerona

    0

    0
    0
    0
    0
  • 15º

    logo CagliariCagliari

    0

    0
    0
    0
    0
  • 16º

    logo ParmaParma

    0

    0
    0
    0
    0
  • 17º

    logo SassuoloSassuolo

    0

    0
    0
    0
    0
  • 18º

    logo GenoaGenoaR

    0

    0
    0
    0
    0
  • 19º

    logo PisaPisaR

    0

    0
    0
    0
    0
  • 20º

    logo LecceLecceR

    0

    0
    0
    0
    0
Back To Top