Diritti tv Coppa Italia e Supercoppa: lunedì giornata decisiva per Rai e Mediaset

Ieri gli incontri privati con Mediaset e Rai, ed entro la giornata di lunedì i rilanci rispetto alle offerte iniziali. Assegnati i diritti tv della Serie A, l’attenzione dei club del massimo campionato si è spostata su quelli della Coppa Italia e della Supercoppa italiana per un ciclo che questa volta sarà triennale e riguarderà le stagioni dalla 2024/25 alla 2026/27. La soglia minima indicata dal bando per i diritti tv recitava 62 milioni di euro a stagione, cifra alla quale né la Rai né Mediaset si sono avvicinate al primo giro di offerte.

Lunedì potrebbe essere la giornata della fumata bianca. In Lega c’è ottimismo, del resto, soprattutto considerando che il bando mette a disposizione due partite in più rispetto al passato: le semifinali della Supercoppa italiana, organizzate sulla base del nuovo formato Final Four, che prenderà il via già in questa stagione.