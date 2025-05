Premio scudetto, Il Mattino: non è ancora stato discusso! Ma ecco "da contratti" quanto ADL dovrà versare: la cifra

Ultime notizie SSC Napoli - L'edizione oggi in edicola de Il Mattino svela la cifra dei premi-scudetto compresi nei contratti:

"Non c'è un premio-scudetto per la squadra, magari verrà discusso nel caso arrivasse il quarto titolo. Ci sono i bonus previsti dai contratti, diversi per ogni giocatore. Secondo una stima prudente, tutti insieme dovrebbero aggirarsi sui tre milioni. Soldi che la società verserà tutto sommato a cuor leggero, visto che avendo vinto il campionato si prepara a incassarne molti di più. Nel caso di successo, gli sponsor si preparano a mettere mano al portafogli perché in molti hanno concordato "corrispettivi variabili", da Msc Crociere a Coca Cola. Premi legati appunto agli obiettivi raggiunti, scudetto in primis. Ci sono i premi risultati che devono essere aggiunti: un gettone per lo scudetto, insomma".