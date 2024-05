Conte-Napoli, ufficialità già oggi? Repubblica: ecco cosa filtra!

Ultime notizie SSC Napoli - Ormai ci siamo, Antonio Conte va soltanto ufficializzato e poi potrà sedere sulla panchina del club azzurro. Un colpo incredibile, quello di Aurelio De Laurentiis che nella stagione della rifondazione ha scelto l'allenatore più pagato della sua gestione, un vincente in Serie A e col Chelsea in Premier League.

Ma quando sarà ufficiale Antonio Conte sulla panchina del Napoli? L'edizione odierna di Repubblica scrive:

"Il colpo più importante il Napoli sta per metterlo a segno per la panchina. De Laurentiis ha infatti appena concluso con una straordinaria operazione l’ingaggio di Antonio Conte, che ha accettato l’offerta di un contratto triennale da 6 milioni più bonus (senza clausole di uscita) e da un momento all’altro diventerà il nuovo allenatore azzurro. L’annuncio ufficiale è atteso infatti da un momento all’altro - già oggi, si sussurra, se alla fine non prevarrà la scaramanzia legata al venerdì - ed è ormai solamente una formalità, tant’è che il presidente si è già messo al lavoro per scegliere la location per la presentazione dell’ex ct della Nazionale: prevista per martedì mattina. De Laurentiis ha ingaggiato il miglior allenatore italiano in circolazione e uno dei più titolati tra quelli che erano disponibili sul mercato. Per il tecnico pugliese parlano i risultato ottenuti nella sua carriera".