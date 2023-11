Classifica monte ingaggi in Europa: scende la Serie A, la posizione del Napoli | FOTO

Arrivano i dati ufficiali per quanto riguarda la classifica monte ingaggi in Europa. Scende anche la Serie A in questi dati con il passare degli anni, strategie diverse da parte dei club italiani. Soltanto il 15esimo posto occupato dal Napoli di De Laurentiis.

Classifica monte ingaggi Europa

Napoli - Ultimissime notizie che riguardano i dati per quella che è la classifica monte ingaggi dei club di Serie A anche coinvolti in Europa. Situazione diffiicle per le squadre italiane, con il Napoli soltanto al 15esimo posto con 69 milioni di euro. Avanti agli azzurri ci sono Juventus, Inter e Milan.

Dall'ultimo studio Transfermarkt si evince come i club italiani siano sul fondo di questa speciale Top 15 del continente, che vede al comando il Paris Saint Germain con un monte ingaggi annuo da quasi 300 milioni. Sul podio anche Real Madrid (283) e Bayern Monaco (265), inseguono i club di Premier League prima delle italiane.