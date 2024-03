Clamoroso Figc, Gravina assolve Acerbi: "Noi crediamo al ragazzo: quando lo vedrò lo abbraccerò"

Il presidente della Figc Gabriele Gravina, ha rilasciato alcune dichiarazioni in merito alle offese razziste di Francesco Acerbi ai danni di Juan Jesus, durante la conferenza stampa del consiglio federale. Il giudice sportivo non ha condannato Acerbi per assenze di prove, con il numero uno della Federcalcio che ha assolto lo stesso Acerbo con le seguenti dichiarazioni:

Gravina su Acerbi