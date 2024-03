Caso Juan Jesus-Acerbi, Giuseppe Marotta dribbla una domanda mirata fatta all’uscita dal consiglio FIGC. Il dirigente interista ha preferito non pronunciarsi sulla questione che continua a tenere banco dopo l’indignazione di questi giorni.

Caso Juan Jesus-Acerbi, Marotta non risponde

“Un commento sul caso Acerbi? Non ho niente da dire”, ha infatti dichiarato l’amministratore delegato per un silenzio che alimenta ancor di più le polemiche non solo da Napoli. Clicca sul play in basso per vedere il video di Calciomercato.it.