Caso Osimhen, Sportitalia - E' un TikTok che ironizza sul rigore ma sotto c'è dell'altro

L'agente di Osimhen Roberto Calenda minaccia azioni legali contro il Napoli per un trend ironico TikTok. Il direttore di Sportitalia Michele Criscitiello ha dichiarato:

"Possiamo dare al 100% che si tratta di un Tik Tok sulla parodia del rigore. Calenda forse si è lasciato prendere. Il video è brutto, non fa ridere ma non c’è neanche l’1% di possibilità per una denuncia. Evidentemente c’è altro, forse volevano andare via o chissà cos’altro, ma lasciamo perdere questo video".