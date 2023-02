Biglietti Eintracht-Napoli, furbata dei tifosi non abbonati: acquisti con la prelazione, ecco come hanno fatto | ESCLUSIVA

Presto riprenderà la Champions League con gli Ottavi di Finale che metteranno di fronte Eintracht Francoforte-Napoli nella gara d'andata del 21 febbraio, si giocherà prima in Germania al Deutsche Bank Park alle ore 21:00. C'è stato il caos biglietti Eintracht Napoli nelle ultime ore. Arrivano degli aggiornamenti sulla vicenda.

Biglietti Eintracht Napoli: acquisti senza abbonamento

Champions League - Per la partita degli Ottavi di Finale Champions il Napoli affronterà l'Eintracht Francoforte, un'altra delle squadre più in forma del momento. Si è scatenato il caos dei biglietti Eintracht Napoli nelle ultime ore, quando quasi 10 mila richieste sono arrivate sul sito di TicketOne per l'acquisto del tagliando (sui soli 2700 messi a disposizione dal club tedesco). Tanti tifosi sono rimasti delusi per i disagi che si sono venuti a creare, in particolar modo gli abbonati del Napoli beffati dati tifosi non abbonati che hanno comprato i biglietti Eintracht Napoli. Ma come hanno fatto?

La prelazione per gli abbonati durava fino ad oggi, ma i biglietti per Eintracht Francoforte Napoli sono subito andati in sold out in circa 20 minuti. Tanti tifosi non abbonati del Napoli hanno acquistato il biglietto con l'Eintracht durante la prelazione con una 'furbata' permessa dal sito TicketOne. Perché bastava inserire soltanto un numero tessera di qualsiasi abbonato per completare la procedura anche per i tifosi non abbonati. Una situazione che ha creato il caos, tanto che ora molti biglietti non nominativi sono in vendita ad oltre 300 euro per la partita (rispetto il costo fisso di 60 euro imposto dall'Eintracht). Delusione per tanti tifosi, soprattutto gli abbonati del Napoli che non si sono sentiti tutelati.

RIPRODUZIONE RISERVATA