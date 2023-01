Addio Vialli, profilo IG di Maradona: "Il tuo coraggio e la tua lotta personale non saranno mai dimenticati"

Gianluca Vialli è scomparso da poche ore e, sul profilo Instagram di Diego Armando Maradona, è comparso un messaggio per Gianluca Vialli:

"Affetto e ammirazione reciproca. Ci dispiace molto per la notizia della tua partenza, Gianluca. La tua classe, il tuo coraggio dentro e fuori dal campo, la tua lotta personale, non saranno mai dimenticati. E vogliamo ringraziare soprattutto per aver accompagnato nostro papà nella creazione del sindacato dei calciatori, soffocato dalla FIFA. Un abbraccio ETERNO, campione!!!"