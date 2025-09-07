ULTIM'ORA - Mathias Olivera lascia il ritiro dell'Uruguay: rientrerà prima a Napoli!

Arrivano importanti novitÃ per quel che riguarda Mathias Olivera. Dopo l'allenamento odierno dell'Uruguay, il CT Marcelo Bielsa ha dato il via libera a quattro calciatori che lasciano il ritiro della Nazionale uruguaiana: Giorgian De Arrascaeta, Guillermo Varela,Â Facundo Pellistri e proprio MathÃas Olivera, che non potrÃ affrontare il Cile a causa della squalifica. Al loro posto, eccoÂ Nandez,Â Araujo eÂ Darwin Nunez, visto che l'Uruguay viaggerÃ domani verso Santiago per la sfida alÂ Cile.
Il terzino uruguaiano viaggerÃ quindi versoÂ Napoli nelle prossime ore e prestoÂ Antonio ConteÂ lo avrÃ a disposizione per preparareÂ Fiorentina-Napoli.
