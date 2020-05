Veretout, l'agente: "Napoli? Smentisco totalmente le parole riportate dal sito Mediaset! Jordan sta bene a Roma e vuole restarci" [ESCLUSIVA]

Ultimissime Napoli - Nelle ultime ore il sito di Sportmediaset ha riportato delle dichiarazioni di Mario Giuffredi, agente tra gli altri di Veretout, il quale avrebbe in pratica aperto ad un possibile trasferimento del suo assistito al Napoli nella prossima sessione di mercato. Giuffredi, intervenuto ai nostri microfoni, ha smentito queste dichiarazioni: "Non ho mai parlato con loro e francamente resto sconcertato per questa notizia totalmente falsa. Su Veretout, ho dichiarato recentemente ad alcune radio napoletane, che sta bene a Roma e vuole restare lì. Dispiace siano uscite queste cose: è una mancanza di professionalità"