Trevisani: “Spalletti non è un allenatore ma un genio! Ha fatto cose incredibili senza Totti, Icardi ed ora Insigne” | VIDEO

Riccardo Trevisani ha rilasciato alcune dichiarazioni su Luciano Spalletti:

"La Roma ha fatto 87 punti senza Totti che è il record di punti della sua storia. Dzeko ha fatto 39 gol in una stagione giocando al posto di Totti. Spalletti ha avuto a che fare con Icardi e Insigne tutto sommato in maniera differente e con forze motrici alle spalle differenti.L'Inter senza Icardi è andata in Champions, la Roma senza Totti è andata in Champions il napoli senza Insigne vince lo scudetto. Stiamo parlando di un genio, Spalletti non è un allenatore ma un genio. Doveva salvare l'Udinese e l'ha portata in Champions. Dicono 'eh non è vincente'..una volta doveva vincere il campionato era allo Zenit e l'ha fatto. Doveva fare il sesto ed invece l'ha vinto"