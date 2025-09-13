Spinazzola: "Scudetto sul petto non un peso una responsabilità! Quest'anno dal primo giorno..."

Ultimissime Fiorentina-Napoli - Anche Leonardo Spinazzola ha parlato ai microfoni di DAZN nel pre partita dellâ€™Artemio Franchi.Â

â€œLo scudetto non Ã¨ un peso, Ã¨ una responsabilitÃ ma Ã¨ anche un piacere avere il tricolore sul petto: ci deve far capire che siamo un gruppo forte. Siamo soprattutto umili, dal primo giorno abbiamo ripreso a lavorare come se nulla fosse. I nuovi si sono subito calati nella nuova realtÃ , Ã¨ facile entrare nel nostro gruppo perchÃ© siamo dei ragazzi perbene e solari che fanno subito gruppo. Ci sarÃ ancora tempo per i nuovi".Â