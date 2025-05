Sky, Bucciantini svela: "Il Napoli può giocare l'ultima giornata di giovedì, ce l'ha detto Fabregas!"

Notizie Napoli - Marco Bucciantini, giornalista di Sky, è intervenuto ai microfoni di Canale 8 nel corso della trasmissione "Ne Parliamo il Lunedì". Nel corso del dibattito si è aperta la discussione in merito al calendario della Serie A per le ultime due giornate.



Il giornalista ha raccontato di una rivelazione fatta da Fabregas domenica sera negli studi di Sky Calcio Club che interessa fortemente il Napoli:



"Se lo Scudetto non si assegna domenica 18 maggio Napoli e Inter giocheranno l'ultima giornata giovedì 22 maggio. Ce l'ha detto ieri Fabregas, il Como è già stato avvertito perché giocherà contro l'Inter"