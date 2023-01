Scuole chiuse per allerta meteo, il sindaco di Qualiano: "Si chiuda anche il Maradona"

Ci sarà domani allerta meteo con relative scuole chiuse ed è per questo che il sindaco di Qualiano Raffaele De Leonardis sbotta. Infatti, insieme ai colleghi di Calvizzano, Melito e Mugnano, ha deciso di non chiudere gli istituti scolastici nella giornata di domani:

«E' ora di dire basta a queste pagliacciate - come riporta IlMattino.it - le scuole si chiudono solo in casi di particolare gravità. Comprendo i sindaci che operano in territori limitrofi alla costa, ma per altri territori la necessità di chiudere non la ravviso. Se chiudiamo le scuole, per un'allerta di poche ore, allora mi aspetto che domani sera non venga disputata la gara di Coppa Italia allo stadio Maradona».