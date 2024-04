Daniele De Rossi, allenatore della Roma, parla ai microfoni di Sky Sport al termine di Udinese-Roma 1-2. Ecco le sue parole riportate da L'Interista:

"Se cambia qualcosa nella preparazione col Napoli? No, solo umore e classifica, ma cambia poco. Sappiamo che il Napoli è fortissimo, lo scorso anno ha ammazzato il campionato. Considero loro tra i più forti assieme all'Inter e forse al Milan. Sappiamo che sarà difficile, dovremo prepararci come per le altre".