Il Napoli è un avversario speciale per Fabio Cannavaro. Il Messaggero Veneto racconta che il legame con Napoli è speciale ma proverà a vincere, nonostante le assenze, per rilanciarsi nel rush finale centrando la prima vittoria ad Udine ma anche la prima in Serie A da allenatore.

Cannavaro sfida il suo Napoli

Sembra esserci un'aria nuova, positiva, soprattutto in vista poi di Lecce, Empoli e Frosinone. La testa ora però è sul Napoli, la salvezza passa dalla sfida al suo passato.