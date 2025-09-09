Carrarese, Hasa: "Ho solo sensazioni positive, spero di poter dare il mio contributo"

Ultime calcio Napoli - Luis Hasa, centrocampista di proprietà del Napoli approdato alla Carrarese, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai canali ufficiali del club.

Queste le dichiarazioni di Hasa:

“Da quando sono arrivato ho percepito solo sensazioni positive. Infatti, sono entrato a far parte di un gruppo sano, che mi ha accolto benissimo, dove ho potuto riscontrare una grande amicizia anche oltre le mura dello spogliatoio. La Serie B è un campionato molto difficile, ci sono molto squadre blasonate e giocatori di livello assoluto, ma, nonostante ciò, abbiamo il dovere di lottare dal primo all’ultimo minuto su ogni pallone e in ogni match, consapevoli che, rimanendo uniti, possiamo toglierci tante soddisfazioni. Dal punto di vista tecnico il mio desiderio è quello di poter dare il mio contributo, ritagliandomi più spazio possibile e mettendomi sempre a disposizione delle esigenze del mister e dello staff. Ad ogni modo, grazie alle mie doti di palleggio, e al contempo, alla mia capacità di saltare l’uomo, soprattutto negli spazi aperti, spero di poter aiutare i miei compagni nella manovra offensiva e che la mia duttilità, anche tattica, possa rivelarsi un’arma importante per il raggiungimento degli obiettivi stagionali del gruppo”.