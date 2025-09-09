Carrarese, Hasa: "Ho solo sensazioni positive, spero di poter dare il mio contributo"

Le Interviste  
Carrarese, Hasa: Ho solo sensazioni positive, spero di poter dare il mio contributo

Ultime calcio Napoli Hasa parla della sua nuova esperienza alla Carrarese

Ultime calcio Napoli - Luis Hasa, centrocampista di proprietà del Napoli approdato alla Carrarese, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai canali ufficiali del club.

Hasa sulla Carrarese

Queste le dichiarazioni di Hasa: 

“Da quando sono arrivato ho percepito solo sensazioni positive. Infatti, sono entrato a far parte di un gruppo sano, che mi ha accolto benissimo, dove ho potuto riscontrare una grande amicizia anche oltre le mura dello spogliatoio. La Serie B è un campionato molto difficile, ci sono molto squadre blasonate e giocatori di livello assoluto, ma, nonostante ciò, abbiamo il dovere di lottare dal primo all’ultimo minuto su ogni pallone e in ogni match, consapevoli che, rimanendo uniti, possiamo toglierci tante soddisfazioni. Dal punto di vista tecnico il mio desiderio è quello di poter dare il mio contributo, ritagliandomi più spazio possibile e mettendomi sempre a disposizione delle esigenze del mister e dello staff. Ad ogni modo, grazie alle mie doti di palleggio, e al contempo, alla mia capacità di saltare l’uomo, soprattutto negli spazi aperti, spero di poter aiutare i miei compagni nella manovra offensiva e che la mia duttilità, anche tattica, possa rivelarsi un’arma importante per il raggiungimento degli obiettivi stagionali del gruppo”.

Luis Hasa
CalcioNapoli24.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google, se vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime notizie seguici su Google News
Ultimissime Notizie
ALTRE NOTIZIE »
Notizie Calcio Napoli
I più letti
Classifica
  • #

    Squadra

    PT
    G
    V
    N
    P

  • logo NapoliNapoliCL

    6

    2
    2
    0
    0

  • logo JuventusJuventusCL

    6

    2
    2
    0
    0

  • logo CremoneseCremoneseCL

    6

    2
    2
    0
    0

  • logo RomaRomaCL

    6

    2
    2
    0
    0

  • logo UdineseUdineseEL

    4

    2
    1
    1
    0

  • logo InterInterECL

    3

    2
    1
    0
    1

  • logo LazioLazio

    3

    2
    1
    0
    1

  • logo MilanMilan

    3

    2
    1
    0
    1

  • logo ComoComo

    3

    2
    1
    0
    1
  • 10º

    logo BolognaBologna

    3

    2
    1
    0
    1
  • 11º

    logo AtalantaAtalanta

    2

    2
    0
    2
    0
  • 12º

    logo FiorentinaFiorentina

    2

    2
    0
    2
    0
  • 13º

    logo CagliariCagliari

    1

    2
    0
    1
    1
  • 14º

    logo PisaPisa

    1

    2
    0
    1
    1
  • 15º

    logo GenoaGenoa

    1

    2
    0
    1
    1
  • 16º

    logo ParmaParma

    1

    2
    0
    1
    1
  • 17º

    logo LecceLecce

    1

    2
    0
    1
    1
  • 18º

    logo VeronaVeronaR

    1

    2
    0
    1
    1
  • 19º

    logo TorinoTorinoR

    1

    2
    0
    1
    1
  • 20º

    logo SassuoloSassuoloR

    0

    2
    0
    0
    2
Back To Top