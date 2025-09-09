Mediaset - Chiesa prigioniero: fuori dalla lista Champions, il Liverpool dice 'no' al Besiktas

Calciomercato internazionale - Possibile beffa per Federico Chiesa che, seguito anche dal Napoli quest’estate, ha deciso alla fine di restare in Premier League per giocarsi le sue carte al Liverpool.
Ne parla SportMediaset svelando una situazione tutt’altro che promettente per l’esterno offensivo:
Sono giorni molto complicati per Federico Chiesa. Estremizzando il concetto, al momento l'attaccante è sostanzialmente "prigioniero" del Liverpool.
Nonostante l'esclusione dalla lista Champions da parte del club inglese, l'ex Juve e Fiorentina potrebbe essere infatti obbligato a rimanere in Reds se a breve non dovesse concretizzarsi una cessione nei mercati ancora aperti, Turchia e Arabia Saudita su tutti.
Ipotesi al momento molto difficile da immaginare, visto anche il secco no del Liverpool all'ultima offerta presentata dal Besiktas per l'esterno offensivo.
Di questo passo - evidenzia SportMediaset - Chiesa rischia di giocarsi anche la nazionale.