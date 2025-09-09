Mediaset - Chiesa prigioniero: fuori dalla lista Champions, il Liverpool dice 'no' al Besiktas

Calcio Mercato  
Mediaset - Chiesa prigioniero: fuori dalla lista Champions, il Liverpool dice 'no' al Besiktas

Calciomercato internazionale, beffa per Federico Chiesa

Calciomercato internazionale - Possibile beffa per Federico Chiesa che, seguito anche dal Napoli quest’estate, ha deciso alla fine di restare in Premier League per giocarsi le sue carte al Liverpool

Calciomercato, Chiesa bloccato: annata tra panchina e tribuna? 

Ne parla SportMediaset svelando una situazione tutt’altro che promettente per l’esterno offensivo: 

Sono giorni molto complicati per Federico Chiesa. Estremizzando il concetto, al momento l'attaccante è sostanzialmente "prigioniero" del Liverpool.

Nonostante l'esclusione dalla lista Champions da parte del club inglese, l'ex Juve e Fiorentina potrebbe essere infatti obbligato a rimanere in Reds se a breve non dovesse concretizzarsi una cessione nei mercati ancora aperti, Turchia e Arabia Saudita su tutti.

Ipotesi al momento molto difficile da immaginare, visto anche il secco no del Liverpool all'ultima offerta presentata dal Besiktas per l'esterno offensivo.

Di questo passo - evidenzia SportMediaset - Chiesa rischia di giocarsi anche la nazionale

