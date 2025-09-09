Under 21 Italia, Marianucci a Mediaset: "Una vittoria importante, abbiamo dimostrato di essere un gruppo forte"

Ultime calcio Napoli - Luca Marianucci, difensore del Napoli e della Nazionale italiana Under 21, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Sport Mediaset, dopo la vittoria contro la Macedonia del Nord:

"E' un orgoglio essere qua con tutti questi ragazzi. E' stata una partita molto importante, in inferiorità numerica dal 20'.Abbiamo dimostrato di essere un gruppo forte, soprattutto mentalmente. Come si chiudono questi dieci giorni in Nazionale? Si chiudono con due vittorie e con tanta consapevolezza dei propri mezzi. Da qui ad ottobre cosa mi aspetto? Mi aspetto il meglio, soprattutto di crescere insieme a tutti gli altri compagni e arrivare a punteggio pieno per raggiungere gli Europei".