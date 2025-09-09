Under 21 Italia, Marianucci a Mediaset: "Una vittoria importante, abbiamo dimostrato di essere un gruppo forte"

Le Interviste  
Under 21 Italia, Marianucci a Mediaset: Una vittoria importante, abbiamo dimostrato di essere un gruppo forte

Ultime calcio Napoli Marianucci parla dopo la vittoria dell'Under 21 con la Macedonia

Ultime calcio Napoli - Luca Marianucci, difensore del Napoli e della Nazionale italiana Under 21, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Sport Mediaset, dopo la vittoria contro la Macedonia del Nord:

"E' un orgoglio essere qua con tutti questi ragazzi. E' stata una partita molto importante, in inferiorità numerica dal 20'.Abbiamo dimostrato di essere un gruppo forte, soprattutto mentalmente. Come si chiudono questi dieci giorni in Nazionale? Si chiudono con due vittorie e con tanta consapevolezza dei propri mezzi. Da qui ad ottobre cosa mi aspetto? Mi aspetto il meglio, soprattutto di crescere insieme a tutti gli altri compagni e arrivare a punteggio pieno per raggiungere gli Europei".

Luca Marianucci
CalcioNapoli24.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google, se vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime notizie seguici su Google News
Ultimissime Notizie
ALTRE NOTIZIE »
Notizie Calcio Napoli
I più letti
Classifica
  • #

    Squadra

    PT
    G
    V
    N
    P

  • logo NapoliNapoliCL

    6

    2
    2
    0
    0

  • logo JuventusJuventusCL

    6

    2
    2
    0
    0

  • logo CremoneseCremoneseCL

    6

    2
    2
    0
    0

  • logo RomaRomaCL

    6

    2
    2
    0
    0

  • logo UdineseUdineseEL

    4

    2
    1
    1
    0

  • logo InterInterECL

    3

    2
    1
    0
    1

  • logo LazioLazio

    3

    2
    1
    0
    1

  • logo MilanMilan

    3

    2
    1
    0
    1

  • logo ComoComo

    3

    2
    1
    0
    1
  • 10º

    logo BolognaBologna

    3

    2
    1
    0
    1
  • 11º

    logo AtalantaAtalanta

    2

    2
    0
    2
    0
  • 12º

    logo FiorentinaFiorentina

    2

    2
    0
    2
    0
  • 13º

    logo CagliariCagliari

    1

    2
    0
    1
    1
  • 14º

    logo PisaPisa

    1

    2
    0
    1
    1
  • 15º

    logo GenoaGenoa

    1

    2
    0
    1
    1
  • 16º

    logo ParmaParma

    1

    2
    0
    1
    1
  • 17º

    logo LecceLecce

    1

    2
    0
    1
    1
  • 18º

    logo VeronaVeronaR

    1

    2
    0
    1
    1
  • 19º

    logo TorinoTorinoR

    1

    2
    0
    1
    1
  • 20º

    logo SassuoloSassuoloR

    0

    2
    0
    0
    2
Back To Top