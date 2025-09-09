Ziliani: "Col risultato di stasera siamo praticamente ai playoff, complimenti a Gravina..."

Nazionali  
Ziliani: Col risultato di stasera siamo praticamente ai playoff, complimenti a Gravina...

Il commento di Paolo Ziliani sull'Italia

Ultimissime nazionali - Paolo Ziliani, giornalista de Il Fatto Quotidiano, commenta via X con fare ironico la vittoria dell'Italia di ieri

Ziliani preannuncia i playoff per l'Italia di Gattuso 

"Sempre che ai cantori del 5-4 dell’Italia ieri contro Israele interessi, la Norvegia sta battendo la Moldova 5-0 alla fine del primo tempo (tripletta di Haaland).

La differenza reti è in modo abissale favorevole a loro: questo significa che a meno di cataclismi siamo già ai playoff che per due volte ci hanno lasciato a casa dai Mondiali.

Complimenti vivissimi a Gravina e al suo nuovo brain trust composto, ebbene sì, da Buffon e Bonucci. A questo ci siamo ridotti". 

