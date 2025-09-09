Caprile, l'agente: "Il Torino lo voleva in estate, secca la risposta del Cagliari. C'è un top club italiano che lo monitora"

Caprile, l'agente: Il Torino lo voleva in estate, secca la risposta del Cagliari. C'è un top club italiano che lo monitora

Ultime calcio Napoli l'agente di Caprile rivela retroscena di mercato

Ultime calcio Napoli - Omar Rahman, agente di Elia Caprile ha rilasciato alcune dichiarazioni riportate da Nicolò Schira.

L'agente di Caprile sul futuro

L'agente di Caprile dichiara:

“Il Torino lo voleva durante l'ultima sessione di calciomercato estiva, ma il Cagliari non voleva venderlo. So che il Milan lo sta monitorando. Sogna di arrivare a giocare per la Nazionale italiana”.

Elia Caprile
