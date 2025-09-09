Il Mattino: in Belgio si è visto il vero De Bruyne! A Napoli invece non ha ancora trovato una collocazione tattica

Rassegna Stampa  
Il Mattino: in Belgio si è visto il vero De Bruyne! A Napoli invece non ha ancora trovato una collocazione tattica

Kevin De Bruyne ha sfoggiato una grande prestazione domenica sera con la maglia della Nazionale belga: due gol e un assist per battere il Kazakistan e il titolo di migliore in campo. Ora si prepara a tornare a Napoli per la doppia sfida in trasferta con Fiorentina e Manchester City.

Oggi ne parla anche il quotidiano Il Mattino, che sottolinea cosa non ha funzionato finora per De Bruyne a Napoli e cosa può sicuramente migliorare:

Il belga deve ancora trovare una collocazione tattica definita. (...) Conte vuole utilizzarlo con cura, senza stressarne troppo un fisico che all’alba dei 34 anni non può certo rispondere al pari di quello di un neomaggiorenne. Ecco perché l’aspetto psicologico può rivelarsi determinante e una prestazione importante come quella contro il Kazakistan nella serata di domenica può rappresentare il giusto toccasana per ritrovare consapevolezze e sicurezze.

Pochi dubbi sulle qualità di De Bruyne, che però dovrà adattarsi in fretta al calcio italiano. Il Mattino non giudica positivamente le sue prime due partite in maglia Napoli, ricordando che il vero KDB è quello che si è visto in Nazionale:

Ma intanto è sembrato ancora un po’ troppo corpo estraneo al resto di una macchina abituata a girare su velocità supersoniche.

