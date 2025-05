Raspadori a DAZN: "Siamo pronti e non vediamo l'ora, daremo tutto! Aggiornamenti da Milano? Ci isoleremo"

Notizie Napoli calcio - Giacomo Raspadori è intervenuto ai microfoni di DAZN nel corso del pre partita di Parma-Napoli:

“Non possiamo non essere felici prima di gare così belle ed importanti, ci siamo preparati bene e non vediamo l’ora di scendere in campo.

Aggiornamenti da Milano? Ci isoleremo, è una partita importante per tutti. Sono le ultime partite e c’è più attenzione e pressione, ma è il bello di questo sport e siamo contenti di giocare questa partita”.

Cosa ci siamo detti? Sono le cose che ci diciamo all’inizio anno, ogni partita l’abbiamo affrontata allo stesso modo e non avrebbe senso cambiare. Sappiamo quanto abbiamo lavorato, vogliamo uscire dal campo felici e consapevoli di aver dato tutto”.