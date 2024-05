PSG su Kvaratskhelia e Osimhen, Luis Enrique sicuro: "Firmeremo nuovi acquisti in ogni ruolo"

Calciomercato Napoli - Il Napoli può perdere nella prossime finestra di calciomercato Kvaratskhelia e Osimhen, che piacciono entrambi molto al Paris Saint Germain e ora parla Luis Enrique dei nuovi acquisti che arriveranno visto l'addio di Mbappe. Queste, intanto, le ultime dichiarazioni che arrivano di Luis Enrique sul mercato del PSG: “Posso confermare che firmeremo nuovi giocatori in ogni ruolo per la prossima stagione. È un messaggio anche per i giocatori che abbiamo in rosa in questo momento, anche i migliori: la prossima stagione voglio due giocatori importanti per ruolo. Sarà difficile giocare per il PSG”.