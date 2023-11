Portillo: "Il Napoli è tra le squadre italiane più forti. Osimhen è il mio idolo"

Napoli calcio - Javier Portillo, ex attaccante di Real Madrid e Fiorentina, ha rilasciato una intervista a TMW:

"Il Napoli è il campione italiano in carica e, nonostante i recenti cambi di allenatore, resta secondo me una delle squadre più forti della Serie A. Gli azzurri negli ultimi anni hanno alzato progressivamente il livello".

Vede il Real di Ancelotti in grado di poter competer per tutto anche quest'anno?

"Mi aspetto una gara molto equilibrata e combattuta. Il Real Madrid non deve commettere l'errore di sottovalutare il Napoli, perché nonostante parta sempre favorito quando gioca al Bernabéu e in Champions League arriva a quest'incontro con numerose e pesanti assenze".

Qual è il suo calciatore del Napoli preferito?

"Senza dubbio Victor Osimhen, uno dei migliori centravanti d'Europa in questo momento. I suoi gol l'anno scorso hanno contribuito in modo decisivo allo Scudetto dei ragazzi di Spalleti. Mi piace molto come attacca l'area di rigore e mi piace molto la sua intensità in campo".