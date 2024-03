Perinetti a CN24: "Gasperini al Napoli? Riesce come pochi a far crescere le squadre e le individualità"

Notizie calcio Napoli. Giorgio Perinetti è intervenuto in diretta ai nostri microfoni durante ‘Calcio Napoli 24 Live’ trasmissione in onda su CalcioNapoli24 TV (canale 79 Digitale Terrestre).

“Gasperini al Napoli? E’ un allenamento che è capace di far crescere una squadra ma anche individualmente i giocatori. Io lavoravo con lui nel settore giovanile della Juventus, è un grande insegnante. Poi normale che le esigenze di una piazza come Napoli ha esigenze importanti, ma lui è un allenatore estremamente bravo nel far crescere le sue squadre”.