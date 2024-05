Gazzetta - Affondo di ADL per Pioli, offerto biennale con opzione a tre milioni! Resta un ultimo problema: le ultime

Calciomercato Napoli. E' Stefano Pioli il nome in pole position per la panchina del Napoli: ne è sicura La Gazzetta dello Sport, che questa mattina ha indicato l'attuale allenatore del Milan come il grande favorito per rilanciare il progetto azzurro.

Pioli-Napoli, l'offerta di De Laurentiis

Secondo la Rosea, Pioli è balzato in cima alle preferenze di De Laurentiis: la trattativa è ufficialmente iniziata, con il patron che ha offerto un contratto biennale con opzione all'allenatore per tre milioni a stagione più bonus. Un "piano alla Spalletti", ovverto la stessa strategia che ADL utilizzò per convincere il tecnico di Certaldo ormai tre anni fa.

Il nodo principale resta la buonuscita che Pioli deve trattare con il Milan: lo stesso allenatore guadagna al momento 4,5 milioni a stagione e non intende fare sconti al club rossonero. Se verrà trovata la quadra, conclude la Gazzetta, allora ci sarà il via libera per il Napoli.