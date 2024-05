CdM - Napoli, la verità sulle alternative a Conte: le trattative con Pioli, Gasperini e Italiano

Ultime notizie SSC Napoli - L'edizione oggi in edicola del Corriere del Mezzogiorno certifica l'esistenza ancora in piedi della trattativa Antonio Conte-Napoli. Il quotidiano, sulle alternative in caso di mancato accordo con l'ex Tottenham, scrive:

"Il lavoro di Gasperini ha incantato tutta l’Europa del pallone ma la preoccupazione è che il corteggiamento possa rivelarsi inutile visto che sta trattando anche il rinnovo con l’Atalanta. Pioli ha un altro anno di contratto con il Milan, c’è un passaggio da formalizzare da parte del club rossonero: l’esonero con la buonuscita da trattare. Italiano è considerato il porto sicuro, il Napoli da tempo ha incassato la sua disponibilità anche se ci sono il Bologna, che dovrebbe giocare la prossima Champions League, e il Torino".