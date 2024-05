Il Maradona si svuota per Napoli-Bologna, delusione e rassegnazione tra i tifosi: saranno in 30mila

Napoli - Ultimissime notizie sulla vendita flop dei biglietti Napoli-Bologna, lo stadio Maradona sarà quasi vuoto:

Si gioca dopodomani e c’è ancora disponibilità di biglietti per tutti i settori dello stadio, curve superiori comprese, a riprova dello scarso interesse dei tifosi del Napoli per l’anticipo di sabato pomeriggio (ore 18) al Maradona contro il Bologna. La delusione ha lasciato spazio alla rassegnazione e pesano gli oltre due mesi. Saranno in 30mila presenti, considerano la vendita e il numero di abbonati che si avvicina a 25mila.