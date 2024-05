Gasperini-Napoli, c'è l'apertura! CorSport: è il favorito di De Laurentiis, c'è un solo ostacolo

Calciomercato Napoli. Aurelio De Laurentiis sfoglia la margherita sul nome del futuro allenatore del Napoli. Nelle ultime ore, come riportato dall'edizione odierna del Corriere dello Sport, è tornato in auge il nome di Gasperini: il tecnico dell'Atalanta è un pallino del patron azzurro, che già in passato fu ad un passo dal portarlo all'ombra del Vesuvio.

Nuovo allenatore Napoli, Gasperini in pole

Ecco quanto scritto quest'oggi dal quotidiano sull'ipotesi Napoli-Gasperini:

Ora De Laurentiis pensa che il futuro possa passare ancora attraverso il calcio aggressivo e spettacolare di Gasperini, fautore della difesa a tre e della zona orientata sull’uomo: il fatto, però, è che bisogna attendere ancora un po’, considerando che la Dea è in semifinale di Europa League (oggi il ritorno con l’OM), in finale di Coppa Italia (mercoledì contro la Juve) e in lotta per un posto Champions in campionato. Calma e sangue freddo: c’è rispettiva apertura.