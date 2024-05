Gazzetta - De Laurentiis ha scelto Pioli: l'unico in grado di far sembrare piccolo il grande Napoli di Spalletti

E' Stefano Pioli il nome in pole position per la panchina del Napoli: ne è sicura La Gazzetta dello Sport, che questa mattina ha indicato l'attuale allenatore del Milan come il grande favorito per rilanciare il progetto azzurro.

Secondo il quotidiano la trattativa per Pioli è entrata nel vivo, con De Laurentiis che ha messo sul piatto un biennale con opzione da tre milioni più bonus a stagione. Ora c'è da superare la questione relativa alla buonuscita che Pioli pretende dal Milan (dove guadagna 4,5 milioni a stagione). Intanto la rosea ha elencato alcuni motivi per cui De Laurentiis ha deciso di virare con forza su Pioli: uno tra i più importanti è che "è stato l'unico uomo capace di far sembrare piccolo il grande Napoli di Spalletti", con il chiaro riferimento all'eliminazione azzurra avvenuta l'anno scorso nei quarti di finale di Champions proprio contro il Milan.