Chiariello: "Sudate la maglia e Napoli vi amerà, avete sentito Zielinski nel film scudetto?"

A Radio Napoli Centrale, nel corso di Un Calcio alla Radio Umberto Chiariello, è intervenuto con il suo editoriale:

"Ndembelé, ala destra, venduto nel 2017-18 al Barcellona per 135 milioni di euro, ieri era l’avversario del Borussia col PSG; quest’estate, il Borussia ha venduto Jude Bellingham a 103 milioni; nel 2022-23 ha venduto Sancho a 85 milioni in Premier, ma è stata riacquistata dopo aver fallito a prezzo di saldo; Pulisic venduto nel 2018-19 al Chelsea per 64 milioni; il grande attaccante Aubameyang, 28 anni, oggi è al Marsiglia ma fu venduto all’Arsenal per 63 milioni; per passare poi per Haaland venduto al Manchester City di 60 milioni. La lista sarebbe ancora lunga. Impressionante la serie di giocatori citati, qualunque altro club sarebbe stato tramortito e invece no. Il Borussia Dortmund ha vinto due scudetti con Klopp e dopo questi c’è stato un momento in cui è sceso in classifica e ha lottato per la salvezza con lo stesso Klopp in panchina che ha deciso di restare fino a salvezza ottenuta. Così fu. La storia del Borussia è importante, quasi sempre l’avversario più tosto, più difficile del Bayern Monaco, ma sempre a molta distanza. A Dortmund polemiche zero. Vendere e comprare per vendere è normalità . Il player trading è la norma della filosofia aziendale del Borussia Dortmund. Il Porto, il Benfica, in Francia tutte le squadre, l’Atletico Madrid, il Siviglia, il Valencia, il Bilbao, l’Ajax, il PSV sono così, tutte le tedesche, tutte società orientate al player trading in vista della ‘Terra Promessa’. Qual è la Terra Promessa? I soldi degli arabi, del PSG, del Chelsea, dell’Arsenal, del Liverpool, il Manchester United, il Manchester City. Proprio il PSG neanche quest’anno ha vinto, mentre il calcio sostenibile lo fa il Borussia Dortmund. Integralisti di tutto il mondo, andatevi a nascondere. L’integralismo non porta da nessuna parte. Il calcio è fatto per vincere e se sei meno forte devi inventarti qualcosa e Terzic l’ha dimostrato. Il modello del Napoli deve sempre essere orientato al calcio sostenibile, sapere che è una società di passaggio, quando i giocatori passano da qui si innamorano, come parla Zielinski nel film ‘noi napoletani’. Quando venite a Napoli e siete di passaggio, va bene, ma nel frattempo incarnate lo spirito napoletano e in campo dovete buttare il sangue. Quando vedo uno che scende in campo, deve avere il sangue agli occhi, nella correttezza del regolamento. Andatevelo a vedere ‘Sarò con te’, giusto per farvi capire cosa significa vincere a Napoli: uno scudetto a Napoli vi rende una gloria che in 10 scudetti a Torino o Milano non si vede. Napoli vi amerà alla follia, basta che capisce che lotterete per loro, come hanno fatto i nostri eroi".