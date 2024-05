Udinese, Ebosse: "Cannavaro ci trasmette fiducia: col Napoli un punto importante"

Enzo Ebosse, difensore dell'Udinese, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Tv 12 a margine della cena organizzata con i club del Basso Friuli:

"Sono molto contento di essere qui, mi fa piacere vedere tutti questi tifosi al nostro fianco soprattutto in questo momento difficile. Ci dimostra che siamo insieme per rimanere in Serie A, che è l’obiettivo comune. Lo spogliatoio sta bene, prima delle partite in passato è stato difficile perché sentivamo l’obbligo di dover vincere. Il punto col Napoli è importante perché abbiamo preso tanti gol negli ultimi minuti, stavolta invece lo abbiamo fatto. Cannavaro ci trasmette fiducia, ci mantiene concentrati sul calcio per fare il meglio possibile. Il mio rientro? Dobbiamo aspettare ancora, vedremo col mister e con lo staff medico come mi sento questa settimana. In genere si prende un po’ più di tempo dopo aver passato alcuni mesi fuori, ma se dovessi sentirmi bene e fossimo in difficoltà nell’arco della gara andrei a dire al mister di farmi giocare una mezz’ora”.