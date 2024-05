7 Gold - Conte-Napoli sempre più vicini, biennale con opzione: le cifre di stipendio e budget mercato

Calciomercato Napoli - Sebbene siano in pole position attualmente i nomi di Gasperini e Pioli, non tramonta definitivamente la pista Conte-Napoli per il nuovo allenatore. Ieri sera a 7 Gold sulla pista Conte-Napoli il giornalista Armando Areniello ha dichiarato:

"Antonio Conte e il Napoli sembrano essere sempre più vicini: l'entourage del tecnico e il club partenopeo avrebbero trovato una bozza d'intesa per un biennale con opzione per il terzo anno a 7 milioni più bonus. Inoltre sarebbe stato stanziato anche il budget per il prossimo mercato, che ammonterà a 150 milioni di euro, compreso ovviamente il ricavato dalla cessione di Osimhen. Sul nigeriano c'è il forte interesse del Chelsea, che nell'affare potrebbe inserire il cartellino di Lukaku, non a caso il pupillo di Conte.

Tanti cambiamenti potrebbero esserci anche in altri reparti, ma è tutto in divenire è molto dipenderà anche dalle offerte che arriveranno in sede. Lobotka piace molto in tutta Europa e se sarà ceduto occhio agli obiettivi Ederson e Thuram. Ovviamente, fin quando non ci sarà la firma sul contratto sappiamo come il calcio può essere imprevedibile e nascondere mille insidie. Ma il Napoli e Conte sono molto vicini, ora si tratta di definire un corteggiamento che va avanti da mesi".