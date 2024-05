Calciomercato SSC Napoli - Il club di De Laurentiis è già partito alla ricerca del nuovo attaccante, che vada a sostituire Victor Osimhen, conteso da PSG e Chelsea, sebbene il nigeriano prediliga la Premier League. L'edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno scrive:

"Il Chelsea si è fatto avanti per Osimhen proponendo anche Lukaku come contropartita, per il centravanti del futuro al Napoli piace tanto anche Dovbyk del Girona".