Simeone e Raspadori un grande punto interrogativo, la decisione con il nuovo allenatore

Calciomercato Napoli - Pronti ad andare via da Napoli anche Simeone e Raspadori. Come scrive Il Mattino è con il nuovo allenatore che sarà valutato il loro impiegno. In dubbio anche gli attaccanti di scorta: Raspadori e Simeone. Simeone non vuole essere la seconda scelta del nuovo numero 9, mentre Raspadori vorrebbe chiarezza sul sistema di gioco e sul suo reale impiego nel Napoli.