Nuovo tentativo di De Laurentiis per Thiago Motta? La scelta

Calciomercato Napoli - Il Napoli ha già provato ad ingaggiare Thiago Motta come nuovo allenatore e l'ha fatto in estate quando De Laurentiis, una volta perso Spalletti, si è fatto avanti con il giovane allenatore che sta facendo un miracolo a Bologna. In quell'occasione è arrivato un secco 'no' di Thiago che punta a panchine più blasonate, che siano in Italia o all'estero.

Allenatore Napoli: la scelta su Thiago Motta

Una mazzata per De Laurentiis ricevere il 'no' di Thiago Motta come allenatore del Napoli e adesso ci sono delle importanti notizie. Perché proprio nella prossima partita di campionato che si giocherà contro il Napoli che il Bologna può raggiungere la matematica qualificazione alla prossima Champions League.

Un traguardo storico per questo Bologna e allora Thiago Motta è pronto al salto di qualità con una nuova squadra. C'è la Juventus in pole, anche se piace sempre a De Laurentiis, ma difficile che il numero uno del Napoli si rifaccia sotto. Come confermato da Il Mattino, De Laurentiis non è abituato a ricevere due «no» di fila e potrebbe non avanzare nessun tentativo.