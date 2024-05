Napoli-Bologna, esodo dei tifosi felsinei: ecco in quanti saranno al Maradona

Notizie calcio. Sabato pomeriggio allo stadio Maradona andrà in scena Napoli-Bologna, una gara che potrebbe avvicinare ancora di più la squadra di Thiago Motta al traguardo della qualificazione alla prossima Champions League.

Per questo motivo, come riportato dal Corriere dello Sport, è atteso un gran numero di tifosi rossoblu presenti a Napoli:

Superata quota 1.000 tifosi per la trasferta di Napoli: ancora una volta il popolo rossoblù si mobilita per seguire la squadra di Thiago Motta. Una giornata fondamentale in chiave Champions League: un successo potrebbe mettere il Bologna sulla strada giusta (e definitiva) per la qualificazione aritmetica alla coppa più importante.