Rinnovo Kvaratskhelia, blitz segreto di ADL con l'agente! Spunta l'offerta azzurra: le cifre

Calciomercato Napoli. Il Napoli muove i primi passi ufficiali per il rinnovo di Kvaratskhelia. Secondo De Laurentiis sarà l'asso georgiano la pietra su cui fondare la squadra del futuro ed in tal senso arriano importanti aggiornamenti.

Rinnovo Kvaratskhelia-Napoli, cifre e dettagli

Come riportato dall'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, la scorsa settimana De Laurentiis ha incontrato in gran segreto l'agente ed il papà di Kvara a Napoli, Incontro definito "cordiale e interlocutorio" per mettere sul tavolo le prime carte. De Laurentiis vuole fare di Kvaratskhelia il perno del futuro ed ovviamente andrà ritoccato l'attuale ingaggio da 1,2 milioni a stagione: la proposta dell'agente è di 5 milioni fino al 2028, mentre il Napoli sembrerebbe orientato ad offrirne 4 più bonus.



La distanza non è così ampia e la partita è appena iniziata, ma il clima appare sereno così come c'è la voglia di trovare un accordo. Inoltre lo stesso De Laurentiis considera Kvaratskhelia incedibile a meno di offerte fuori mercato: sul giocatore c'è l'interesse di Barcellona e PSG, ma lo stesso patron non ascolta offerte per meno di 100 milioni. E' considerato al pari di Osimhen, tradotto: 120-130 milioni.