Allenatore Napoli: nessuno tra Conte, Pioli, Italiano e Gasperini. E se la spuntasse lui?

Nuovo allenatore Napoli, continua il casting di Aurelio De Laurentiis. E si spera che possa essere definito quanto prima per il bene di tutti. Perché questa squadra ha maledettamente bisogno di una nuova guida tecnica e di accantonare e archiviare questa stagione disgraziata. L'intero ambiente e contesto ha bisogno di certezze da cui ripartire, giocatori compresi, soprattutto loro, e aprire un nuovo ciclo che possa riportare in alto i colori azzurri. Conte, Gasperini, Pioli e Italiano: chi sarà il nuovo putno di partenza?

Nuovo allenatore Napoli: e se ci fosse la sorpresa?

Nulla ovviamente nei confronti di Francesco Calzona che, anche se la media punti lo inchioda come peggior tecnico dal 2009 a oggi, ci ha provato con professionalità e impegno tra le macerie di Castel Volturno. Tuttavia, giunto come traghettatore dopo altri due allenatori e già solo per questo senza troppa credibilità sin dall'inizio, la squadra ora si sta sfaldando e non lo segue più man mano che il finale di stagione si avvicina. C'è bisogno di resettare, completamente. Ma chi appunto potrebbe essere il nuovo tecnico in questa corsa a quattro? Ma più che altro, siamo proprio sicuro che non possa esserci una sorpresa al di fuori di questo poker di nomi?

Panchina Napoli, e se la spuntasse... Farioli?

C'è un nome tra i vari fatti finora che sta perdendo quota, almeno mediaticamente, ma che per qualcuno potrebbe essere il possibile outsider finale. Specialmente in caso di ripensamenti e rifiuti tra i profili nel frattempo seguiti. Parliamo di Francesco Farioli, nome emerso dalla lista di ADL già a fine 2023 e quando la caduta libera stagionale non era ancora completamente iniziata. Allenatore del Nizza e sulla scia di Roberto De Zerbi, promette di essere una delle nuove rivelazioni del mondo del calcio all'insegna di un gioco moderno e con idee innovative.

Brillante e capace di valorizzare i giovani, sembra un profilo adatto per ADL. E chissà che alla fine, tra ribaltoni vari, la scelta non possa cadere proprio su di lui. Ovvero il primissimo nome emerso quando Rudi Garcia ancora siedeva sulla panchina partenopea. Potrebbe sembrare un azzardo totale per molti e per certi aspetti lo sarebbe davvero, ma tra profili esperti e navigati, non è da escludere che il patron decida di ribaltare il tavolo puntando su una ventata di freschezza assoluta.