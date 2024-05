Mourinho-Napoli, Cammaroto: "Mendes in arrivo in Italia, lo proporrà a De Laurentiis!"

Ultime notizie SSC Napoli - Emanuele Cammaroto a Napoli Magazine nel suo editoriale ha riproposto il nome di Josè Mourinho:

"C'è una novità decisamente suggestiva. Jorge Mendes nei prossimi giorni sarà in Italia per incontrare il Milan ma c'è un intreccio che porta al Napoli. Il potente agente portoghese vorrebbe piazzare un doppio colpo. Mendes sta lavorando per liberare Sergio Conceicao dal Porto e portarlo al Milan, ma soprattutto - ed è questa la notizia del giorno - mi risulta che riproverà ad offrire la disponibilità di Josè Mourinho ad allenare il Napoli. Ci aveva provato nei mesi scorsi, poco dopo l'esonero a Roma e ora Mendes torna alla carica. Lo Special One vorrebbe 7 milioni a stagione ma sa bene che incasserebbe un no immediato da Adl a queste cifre, per questo alla fine della fiera, si accontenterebbe anche di un ingaggio inferiore, attorno ai 5,5/6 con eventuali bonus. Cifre comunque pesanti, simili a quelle di Conte, ma con una differenza: Mourinho non pretenderebbe alcuna clausola di svincolo e sarebbe disposto ad un ragionamento di progetto, per un contratto triennale. Mourinho non chiederebbe rivoluzioni tecniche e c'è un intreccio curioso con Lukaku, che il Chelsea offre al Napoli nell'affare Osimhen e che è un "pretoriano" di Conte ma anche dello Special One. Difficile dire quali saranno le valutazioni di De Laurentiis, che potrebbe declinare la proposta di Mendes o magari aprire a questa pista. Il nuovo ds Manna, tra l'altro, è perplesso su Pioli e Italiano e spinge per convincere De Laurentiis ad ingaggiare un nome di spessore e di caratura riconosciuta, caldeggia Conte e Allegri ma anche Mourinho rientrerebbe in questo ambito a pieno titolo. Al di là della narrazione mediatica di questo tempo, Mourinho è un profilo importante, merita grande rispetto e considerazione".