CdM - Conte-Napoli, ADL non molla! La strategia: ingaggio fisso più bonus per obiettivi scudetto e UCL

Ultime notizie SSC Napoli - Nuovo allenatore, resta sempre sullo sfondo il nome di Antonio Conte: il tecnico leccese resta nel mirino di De Laurentiis che ha una strategia. Lo racconta il Corriere del Mezzogiorno:

"Per De Laurentiis è una missione complicata e non impossibile, Conte rappresenta la prima scelta del Napoli, il profilo per rilanciarsi dopo una stagione deludente. A livello finanziario l’operazione è molto complessa. Nonostante i frequenti contatti a partire dal mese di ottobre l’accordo non si è mai raggiunto. De Laurentiis ha una strategia, punta sulla mancanza di altre proposte per Conte a cui offre un ingaggio con una base fissa in linea con i parametri del club, da incrementare attraverso dei bonus per obiettivi: qualificazione in Champions League, scudetto e risultati europei prestigiosi. Il Napoli insiste per Conte ma si cautela con le alternative con cui da molto tempo ha avviato dei colloqui".